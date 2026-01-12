Malatya Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 3-4 derece civarında bekleniyor. Karla karışık yağmur görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 1-2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmur devam edecek. Rüzgar, güney yönünden orta şiddetle esecek. Bu hava durumu, tipik bir kış havasıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kış koşullarını sürdürecek. 13 Ocak Salı günü gündüz sıcaklıkları 1-2 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -6 dereceye düşecek. Bu gün kar yağışlı hava koşulları hakim olacak. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığı -2 derece, gece sıcaklığı -10 derece olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 0 derece, gece sıcaklığı -8 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava görülecek. Bu dönemde sıcaklık mevsim normallerinin altında kalacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları olabilir. Yolculuk yaparken yolda oluşabilecek buzlanma için tedbirli olunmalıdır. Araçlar kış lastiği ile donatılmalıdır. Açık alanda çalışanlar ve çocuklar soğuk hava koşullarına uygun giyinmelidir. Bu, hipotermi ve donma riskini azaltır. Evlerde, yaşlı ve çocukların bulunduğu ortamların ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Soba ve diğer ısınma cihazlarının güvenli kullanımı sağlanmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarına karşı yardımcı olacaktır.