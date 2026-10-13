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Malatya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Ekim 2026'da hava durumu güneşli ve açık bir görüntü sergiliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde hafif serinlik bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava değişkenliği hissedilecek. Sıcaklıkların 17 ile 20 dereceye düşmesi ve kapalı havanın etkili olması olası. Vatandaşların, hava koşullarına göre önlemler alması ve dışarıda vakit geçirmek için uygun giyinmeleri önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

13 Ekim Salı 2026 tarihinde Malatya'daki hava durumu dikkat çekici. Kış aylarının yaklaşmasıyla sıcaklık beklentilerin üzerinde kalıyor. Bugün Malatya'da hava güneşli ve açık. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise hafif bir serinlik hissedilecek. Güneşli havanın etkisiyle insanlar dışarıda vakit geçirme fırsatı bulacak. Bugünkü hava, keyifli bir gün için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Yarından itibaren havanın etkisiyle sıcaklıkların 17 ile 20 derece arasında düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kapalı hava koşulları görülebilir. Bu hafta sonu hafif yağışların etkili olması muhtemel. Bazı günlerde bulutluluk artabilir. Bu durum, soğuk havaların habercisi olabilir. Dışarıda geçirilen zamanın kısıtlanmasına sebep olabilir.

Hava şartlarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler dinamik giyinmeli. Ani serinlemelere karşı önlem almak faydalı olacaktır. Hedef, gün içinde güneşin tadını çıkarmak. Akşam saatlerine uygun hazırlık yapılmalı. Ayrıca, yağışların kaçınılmaz hale gelmesi durumunda şemsiyeler hazırlanmalı. Dışarıda geçirilen zaman iyi bir şekilde programlanmalı.

Malatya'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin beklentileri dikkatle takip edilmeli. Vatandaşların mevcut hava koşullarına göre plan yapmaları önemli. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak bu süreçte gereklidir. Malatya'da geçmişte olduğu gibi bu günlerde de hava şartlarının tadını çıkarmak için hazırlıklı olmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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