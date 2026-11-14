Malatya Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu, 14 Kasım 2026 tarihi itibarıyla sonbaharın etkilerini yansıtıyor. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Bu durum, Malatya'nın doğal güzelliklerini belirgin hale getiriyor. Dışarıda vakit geçirmek keyifli bir atmosfer sunuyor. Ancak, gün batımına yaklaşırken sıcaklık 15 derecenin altına düşebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar hafif bir ceket veya üst giysi alabilir.

Havanın değişkenlik gösterdiği günlerde dikkat edilmesi gereken faktörler var. Sabah saatlerinde havanın serin olabileceğini unutmayın. Dışarı çıkmadan önce sıcaklık tahminlerine göz atmak yararlı olacaktır. Gün içinde aşırı sıcağa maruz kalmamak için bol su içmek önemli. Yazlık giysilere yönelmek serinlemek açısından fayda sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Malatya’da sıcaklıklar 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Hafif bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Ancak, bazı günlerde yer yer yağışlar olabilir. Bu durum, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Tedbir almak için hava durumuna göre şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.

Sonbaharın güzel günlerinde dışarı çıkarken bir bere veya şapka almak yararlı olacaktır. Bu, soğuk havadan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca güneşli günlerde görsel konfor sağlar. Malatya'nın doğa harikası manzaraları eşliğinde güzel vakit geçirmenizi öneriyorum. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirin.

Hava durumu gün içinde değişkenliğini koruyor. Böyle bir mevsimde hava koşullarını takip etmek önemlidir. Bugünkü hava durumu hoş olsa da, yağışlar için hazırlıklı olmak faydalı. Doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, hava şartlarına göre önlemlerinizi almak akıllıca bir tercih olacaktır.