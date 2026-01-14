Malatya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -7 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güneybatı yönünden hafif bir hızla esecek. Bu koşullarda, soğuk ve güneşli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 3 derece civarında. Gece sıcaklığı -6 derece civarında olması bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz hava sıcaklığı yine 3 derece olacak. Gece ise -4 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 2 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -8 derece civarında öngörülüyor. Bu dönemde hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir almak gerekir. Seyahat ederken yolda oluşabilecek buzlanma nedeniyle kayma riski vardır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırır. Uygun giyinmek ve açık hava aktivitelerinde süreyi sınırlamak önemlidir. Bu önlemler, Malatya'da karşılaşabileceğiniz olumsuz hava koşullarına karşı sizi koruyacaktır.