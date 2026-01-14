HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 14 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 0 derece, gece ise -7 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden hafif esecek. 15 Ocak'ta gündüz sıcaklığı 3, gece sıcaklığı -6 derece ile devam ediyor. Soğuk hava koşullarında dikkatli olunması, buzlanma riski ve hipotermi tehlikelerine karşı önlemler alınması öneriliyor. Uygun giyinmek ve güvenli seyahat için kış lastikleri kullanmak önemli.

Malatya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Malatya'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -7 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güneybatı yönünden hafif bir hızla esecek. Bu koşullarda, soğuk ve güneşli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 3 derece civarında. Gece sıcaklığı -6 derece civarında olması bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz hava sıcaklığı yine 3 derece olacak. Gece ise -4 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 2 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -8 derece civarında öngörülüyor. Bu dönemde hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir almak gerekir. Seyahat ederken yolda oluşabilecek buzlanma nedeniyle kayma riski vardır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırır. Uygun giyinmek ve açık hava aktivitelerinde süreyi sınırlamak önemlidir. Bu önlemler, Malatya'da karşılaşabileceğiniz olumsuz hava koşullarına karşı sizi koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları varTerör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları var
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdiTrump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.