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Malatya Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Malatya hava durumu nasıl?

15 Kasım Pazar 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu güneşli ve güzel olacak. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişirken, rüzgar da makul seviyelerde kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunan Malatya, tarihi mekanları ve doğa alanlarıyla keşfedilmeye değer. Önümüzdeki günlerde hava bulutlanarak değişim gösterebilir. Bu nedenle açık alan aktivitelerine hazırlıklı olmak önemli.

Malatya Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 15 Kasım Pazar 2026 tarihi için hava durumu oldukça ilgi çekici. Bugün hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Bu durum sonbaharın geçişinde harika bir gün geçireceğiniz anlamına geliyor. Havanın güzelliği, açık havada vakit geçirenler için büyük bir fırsat sunuyor. Rüzgar hızı da makul seviyelerde. Bu, dışarıda geçireceğiniz zamanın keyfini artırıyor.

Pazar günü Malatya'nın tarihi mekanlarını ziyaret etmek için ideal bir zaman. Doğayla iç içe alanlarda yürüyüş yapmak için de uygun. Gün içinde sıcaklık hafif bir artışla 22 dereceye çıkabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Ancak dışarıda hafif ceketle zaman geçirebileceksiniz. Bugün hava güzel. Malatya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için bulunmaz bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz farklılık gösterecek. 16 Kasım ile birlikte hava bulutlanacak. Sıcaklık 18-21 derece seviyelerinde kalacak. Ancak, hafif yağışlar bölgedeki hava koşullarını etkileyebilir. Açık alanlarda vakit geçirecek olanların hazırlıklı olmasında fayda var. Bu durum göz önünde bulundurulmalı.

Yağışların etkisiyle nem oranı artabilir. Dışarıda geçirdiğiniz zaman keyifli olsa da dikkatli olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani soğuk havalara karşı tedbirli olmanız gerekebilir. Ayrıca, açık havada kalmayı tercih edenler su tüketimini ihmal etmemelidir. Sıcaklık dengesizleşebilir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları olabilir.

Malatya'daki 15 Kasım Pazar günü hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hangi aktiviteyi gerçekleştireceğinizi planlarken bu değişiklikleri dikkate almalısınız. Malatya, bu dönemde birçok farklı atmosfer sunacak. Uygun önlemlerle dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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