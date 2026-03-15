Malatya Hava Durumu! 15 Mart Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mart 2026 Pazar günü, Malatya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus etkili. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en yüksek 8 derece civarında olması tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 4 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Pazartesi günü, 16 Mart 2026, sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en yüksek 13 derece civarında olması öngörülüyor. En düşük sıcaklık ise 0 derece civarında olacak. Salı günü, 17 Mart 2026, hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 15 derece civarına yükselecek. Çarşamba günü, 18 Mart 2026, hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 15 derece civarında kalacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, özellikle 15 ve 16 Mart tarihlerinde dikkatli olunmalı. Yağışlı hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipmanlar almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulması önerilir.