Malatya Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu dikkatle takip edilmeli. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek ve yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %63 düzeyinde. Bu koşullar altında kat kat giyinmek ve yanınıza şemsiye almak gün boyunca konforunuzu artırabilir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek, güneşli günler sizi bekliyor.

Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu önemli bir konu. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgarın hızı yaklaşık 17 km/saat civarında olacak. Bu hızdaki rüzgarlar hafif yağışlı havalarda serinlik hissi yaratabilir. Kat kat giyinmek, bir ceket bulundurmak gün boyunca rahat etmenizi sağlayabilir.

Nem oranı %63 civarında olacak. Bu nem oranı hava sıcaklıklarıyla birleştiğinde daha sıcak bir his yaratabilir. Gün boyunca bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'daki hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Pazar günü 22 ile 24 derece arasında, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası.

Bu dönem hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

