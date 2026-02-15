HABER

Malatya Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu güneşli geçeceği öngörülüyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 ile 15 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde ise 16 Şubat'ta kısmen güneşli, 17 Şubat'ta bulutlu ve 18 Şubat'ta hafif yağmur beklentisi var. Hava durumu kontrolü, uygun kıyafet seçimi için faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 14 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %79 civarında tahmin ediliyor. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

16 Şubat Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. 17 Şubat Salı günü hava bulutlu geçecek. 18 Şubat Çarşamba günü ise hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 3 ile 4 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %79 civarında kalacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağış ihtimali %100 olarak tahmin ediliyor.

Bugün Malatya'da hava durumu genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir günsunuyor. Önümüzdeki günlerde değişiklikler yaşanabilir. Özellikle 18 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacak. Uygun kıyafetleri seçmek önem taşıyor.

