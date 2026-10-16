Malatya Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya hava durumu, 16 Ekim Cuma günü ilgi çekici bir tablo sunuyor. Bugünkü sıcaklık, genel olarak 20 derece civarında olacak. Sabah serin bir hava hissedilecek. Gün ortasında ise ılıman bir hava bekleniyor. Güneş, özellikle öğle saatlerinde kendini gösterecek. Bu durum Malatya’nın coşkusunu artıracak. Biraz rüzgarlı bir gün olacak. Rüzgâr, sıcak havanın bunaltıcı olmasını önleyecek. Günün ilerleyen saatlerinde, bazı bölgelere hafif yağışlar düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek gibi duruyor. Hafta sonu sıcaklık, 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu, Malatya sakinleri için rahat bir hava sunacak. Ancak Pazar günü, iklim biraz daha soğuyabilir. Yer yer çatlak yağışların görülmesi söz konusu olabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Malatya’da yaşayanlar, yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmelidir. Hava, bazen tahmin edildiği gibi olmayabilir. Özellikle açık hava etkinliklerine katılacakların giysi seçimlerinde esnek olmaları iyi olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk gibi eşyaları yanlarında bulundurmaları akıllıca bir tercihtir. Sıcak havalara alışık bünyelerin, ani soğumalara hazırlıklı olmaları önemlidir. Güneş merkezli aktivitelerde, SPF koruma faktörlü kremler kullanmak sağlıklı bir tercih olacaktır.

Malatya’daki hava durumu, hem bugüne hem de önümüzdeki günler için bir denge sağlıyor. Yaz aylarının sıcak günlerini geride bıraktığımız bu dönemde, vatandaşların hava koşullarına göre plan yapmaları önem arz ediyor. Keyifli bir deneyim yaşamak adına, hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.