HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya hava durumu, 16 Ekim Cuma günü 20 derece civarında sıcaklık sunacak. Sabah serinliği ile başlayan gün, öğle saatlerinde güneşli bir hava ile devam edecek. Rüzgâr, bunaltıcı havayı hafifletecekken, bazı bölgelerde hafif yağışlar beklentisi var. Hafta sonu sıcaklık 19-22 derece olacak ancak Pazar günü soğuma söz konusu. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek, açık hava etkinlikleri için önemli bir hazırlık olacak.

Malatya Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya hava durumu, 16 Ekim Cuma günü ilgi çekici bir tablo sunuyor. Bugünkü sıcaklık, genel olarak 20 derece civarında olacak. Sabah serin bir hava hissedilecek. Gün ortasında ise ılıman bir hava bekleniyor. Güneş, özellikle öğle saatlerinde kendini gösterecek. Bu durum Malatya’nın coşkusunu artıracak. Biraz rüzgarlı bir gün olacak. Rüzgâr, sıcak havanın bunaltıcı olmasını önleyecek. Günün ilerleyen saatlerinde, bazı bölgelere hafif yağışlar düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek gibi duruyor. Hafta sonu sıcaklık, 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu, Malatya sakinleri için rahat bir hava sunacak. Ancak Pazar günü, iklim biraz daha soğuyabilir. Yer yer çatlak yağışların görülmesi söz konusu olabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Malatya’da yaşayanlar, yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmelidir. Hava, bazen tahmin edildiği gibi olmayabilir. Özellikle açık hava etkinliklerine katılacakların giysi seçimlerinde esnek olmaları iyi olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk gibi eşyaları yanlarında bulundurmaları akıllıca bir tercihtir. Sıcak havalara alışık bünyelerin, ani soğumalara hazırlıklı olmaları önemlidir. Güneş merkezli aktivitelerde, SPF koruma faktörlü kremler kullanmak sağlıklı bir tercih olacaktır.

Malatya’daki hava durumu, hem bugüne hem de önümüzdeki günler için bir denge sağlıyor. Yaz aylarının sıcak günlerini geride bıraktığımız bu dönemde, vatandaşların hava koşullarına göre plan yapmaları önem arz ediyor. Keyifli bir deneyim yaşamak adına, hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı!Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı!
6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.