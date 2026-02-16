HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 16 Şubat 2026 tarihinde hava kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12-14 derece seviyelerinde seyrederken, gece sıcaklıkları 3-4 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %79 civarında kalacak. Özellikle 18 Şubat'ta hafif yağmur bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek bu dönemde önem kazanıyor. Kalın giysiler ve şemsiye bulundurmak önerilmektedir.

Malatya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 16 Şubat Pazartesi 2026 günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 ile 14 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklıklar 3 ile 4 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 17 Şubat Salı günü hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 13, gece sıcaklığı ise 8 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9, gece ise 1 derece civarında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 9, gece sıcaklığı -2 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Özellikle 18 Şubat'ta beklenen hafif yağmur nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kalın giysiler tercih ederek vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.