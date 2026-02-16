Malatya Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 16 Şubat Pazartesi 2026 günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 ile 14 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklıklar 3 ile 4 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 17 Şubat Salı günü hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 13, gece sıcaklığı ise 8 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9, gece ise 1 derece civarında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 9, gece sıcaklığı -2 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Özellikle 18 Şubat'ta beklenen hafif yağmur nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kalın giysiler tercih ederek vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek önerilir.