Malatya Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 18 derece olması tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını daha belirgin hale getiriyor. Sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 34 derece olacağı öngörülüyor. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklığın 35 derece olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Koruyucu önlemler almak da önemlidir. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Gün boyunca güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak en iyisi. Güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde gölge alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Vücut sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.