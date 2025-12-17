Malatya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Malatya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece saatleri sıcaklık 0 derece civarına gerileyebilir. Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esmeye başlayacak. Akşam saatlerinde güneybatıdan saatte 9 kilometre hızla rüzgar essek. Gece saatlerinde güneybatıdan saatte 10 kilometre hızında esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %69, öğle %45, akşam %61 ve gece %70 civarında olacak. Basınç sabah saatlerinde 925 hPa, öğle 928 hPa, akşam 930 hPa ve gece 933 hPa olacak.

18 Aralık 2025 Perşembe günü, hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye gerileyecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde kuzeyden saatte 12 kilometre hızla rüzgar esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde rüzgar yine kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla esmekte. Nem oranı sabah %77, öğle %57, akşam %68 ve gece %71 civarında olacak. Basınç sabah 920 hPa, öğle 916 hPa, akşam 910 hPa ve gece 910 hPa olacak.

19 Aralık 2025 Cuma günü, gündüz sıcaklık 9 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye gerileyecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar yine kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %77, öğle %57, akşam %68 ve gece %71 civarında olacak. Basınç sabah 920 hPa, öğle 916 hPa, akşam 910 hPa ve gece 910 hPa olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında gerçekleşecek. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Gün boyunca güneşli hava koşulları hakim olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hava bulunacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünden kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgarın hızı gün içinde değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olduğundan, sabah saatlerinde bu durum daha belirgin hissedilecektir. Nemden korunmak için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava raporlarını takip etmek planlamalarınızda size yardımcı olur.