Malatya Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 16 ile 18 derece arasında düşecek. Nem oranı %25 ile %35 arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 ile 14 km/s arasında olacak. Yağış ihtimali %0 civarında. Yağış beklenmiyor.

Haziran ayındaki ortalama hava durumu, gündüzleri 32 derece, geceleri ise 17 derece civarındadır. Bu, Haziran ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli geçtiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü gündüz sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında olacak. Gece ise 16 ile 18 derece arasında bir düşüş olacak. Cuma günü gündüz sıcaklığı 32 ile 34 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 15 ile 17 derece arasında düşecek. Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31 ile 33 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 16 ile 18 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak en iyisidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Malatya'da 17 Haziran 2026 ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemli.