HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 17 Mart Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurla başlayacak. Sıcaklık 6°C ile başlayıp, gün içinde 13°C'ye kadar yükselebilecek. Akşam saatlerine doğru serinlemeler yaşanacak. 18 Mart Çarşamba günü artan bulutlarla sıcaklık 14°C'ye ulaşacak. 19 Mart Perşembe yağmur bekleniyor. Kat kat giyinmek ve yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Trafikte dikkatli olmak gerektiği hatırlatılmaktadır.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmur ile başlayacak. Sıcaklık 6°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 13°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşmesi bekleniyor. İlk yarıda serin bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ise hava daha ılıman hale gelecek.

18 Mart Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla devam edecek. Sıcaklık 14°C'ye kadar yükselebilir. 19 Mart Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C civarında seyredecek. 20 Mart Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C civarına düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.