Malatya Hava Durumu! 17 Mart Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmur ile başlayacak. Sıcaklık 6°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 13°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşmesi bekleniyor. İlk yarıda serin bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ise hava daha ılıman hale gelecek.

18 Mart Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla devam edecek. Sıcaklık 14°C'ye kadar yükselebilir. 19 Mart Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C civarında seyredecek. 20 Mart Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C civarına düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak gerekmektedir.