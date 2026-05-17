Malatya Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mayıs 2026 Pazar günü, Malatya'da hava durumu kısmen güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 7 ile 8 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor. Dolayısıyla, Malatya'daki hava durumu keyifli ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Salı günü ise sıcaklık 18 ile 19 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, Malatya'da genel hava durumu ılıman olacak. Ancak, Çarşamba günü yağışlı hava söz konusu.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle Çarşamba günü yağış bekleniyor. Şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Hava durumunu düzenli kontrol etmek de önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır.