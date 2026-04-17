Malatya Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Malatya'da hava durumu ılıman ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava genellikle açık ve az bulutlu kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeyin yönlerinden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar sistemine katılacak. Bu koşullar, Malatya'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Nisan Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 16 derece civarına düşecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 19 Nisan Pazar günü, hava sıcaklıklarının 15 derece civarına inmesi bekleniyor. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 20 Nisan Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Bulutların arasından güneşin görünmesi bekleniyor. 21 Nisan Salı günü, hava sıcaklıkları 17 dereceye yükselecek. Bol güneş ışığının etkili olması tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları, hafta sonu planları yaparken dikkate alınmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınıza katkı sağlar.