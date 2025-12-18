HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu, 18 Aralık 2025 tarihinde açık ve güneşli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklık 7 derece, akşam ise 3 dereceye düşerek hafif montla dışarıda kalmayı mümkün kılıyor. Gece sıcaklığın 0 dereceye inmesi, sabah ve akşam dikkatli olunmasını gerektiriyor. Gelecek günlerde 9 dereceye kadar ulaşacak gündüz sıcaklıkları ile soğuk ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Malatya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Malatya'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgarlar sabah güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzey yönünden saatte 9 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı sabah %62, gündüz %44, akşam %59 ve gece %65 civarında olacak. Basınç ise sabah 934 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 933 hPa ve gece 934 hPa seviyelerinde seyredecek.

Malatya'da hava durumu, açık ve güneşli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklık 7 derece olması, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunar. Akşam 3 dereceye düşmesi, hafif bir montla dışarıda kalınabileceğini gösteriyor. Gece ise sıcaklıkların 0 derece olması, sabah ve geceleri dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Önümüzdeki günlerde genel olarak soğuk ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 9 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 derece civarında olacak. 20 Aralık Cumartesi gününde, gündüz sıcaklığın 9 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 8 derece olacak. Akşamda sıcaklık 4 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi, dikkat gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Yolda seyahat edenler, kaygan zeminlere hazırlıklı olmalı. Araçların hız limitlerine uyması gerektiği önemlidir. Sabah yürüyüş yaparken uygun kıyafetler ve ayakkabılarla korunmak faydalı olacaktır.

Malatya'da hava durumu, genel olarak soğuk ve güneşli. Dışarıda vakit geçirecek kişilerin uygun kıyafet ve önlemlerle hazırlıklı olmaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.