Malatya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgarlar sabah güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzey yönünden saatte 9 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı sabah %62, gündüz %44, akşam %59 ve gece %65 civarında olacak. Basınç ise sabah 934 hPa, gündüz 935 hPa, akşam 933 hPa ve gece 934 hPa seviyelerinde seyredecek.

Malatya'da hava durumu, açık ve güneşli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklık 7 derece olması, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunar. Akşam 3 dereceye düşmesi, hafif bir montla dışarıda kalınabileceğini gösteriyor. Gece ise sıcaklıkların 0 derece olması, sabah ve geceleri dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Önümüzdeki günlerde genel olarak soğuk ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 9 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 derece civarında olacak. 20 Aralık Cumartesi gününde, gündüz sıcaklığın 9 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 8 derece olacak. Akşamda sıcaklık 4 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi, dikkat gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Yolda seyahat edenler, kaygan zeminlere hazırlıklı olmalı. Araçların hız limitlerine uyması gerektiği önemlidir. Sabah yürüyüş yaparken uygun kıyafetler ve ayakkabılarla korunmak faydalı olacaktır.

Malatya'da hava durumu, genel olarak soğuk ve güneşli. Dışarıda vakit geçirecek kişilerin uygun kıyafet ve önlemlerle hazırlıklı olmaları önemlidir.