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Malatya Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu, 18 Eylül 2026 Cuma günü yazın son dönemini serin ve güneşli bir şekilde yansıtıyor. Sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında, sabah saatlerinde hafif bir serinlik yaşanıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hafta geçeceği öngörülüyor. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi ve bazı günlerin hafif yağışlı geçmesi plan yapanlar için önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da, 18 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu yazın son dönemini yansıtıyor. Şehirde hava serin ve güneşli. Sıcaklık yaklaşık 20 derece. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ortasına doğru sıcaklık artıyor. Havanın açık olması, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için fırsat sunuyor. Malatya hava durumu bu hafta elverişli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Genellikle sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Cuma gününden itibaren bazı günler hafif yağışlı geçecek. Bu durum tarım arazileri için faydalı olabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar planlarını yaparken dikkatli olmalı. Havanın durumu çocuklar ve yaşlılar için önemli.

Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hazırlıklı olmak faydalı. Eğer gezi veya piknik planlıyorsanız, yanınıza hafif bir ceket almanızda yarar var. Güneşin etkisini unutmamak gerek. Güneş kremi kullanmak ve şapka giymek cildinizi koruyacaktır.

Malatya'daki gününüzü güzel geçirmek için hava koşullarını dikkate almak önemli. Hava durumu nedeniyle oluşabilecek ani değişikliklere hazırlıklı olmak, önümüzdeki günlerin tadını artıracaktır. Hem güneşin tadını çıkarın hem de yağışlı günlerde planlarınızı ayarlayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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