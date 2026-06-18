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Malatya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü sıcaklık 32 ile 33 derece arasında seyredecek. Güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Hafif rüzgar güneydoğudan esecek ve nem oranı düşük kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması, şapka takması ve bol su içmesi önem kazanacak. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin alanlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır.

Malatya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32 ile 33 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın hızı yaklaşık 5 km/s olacak. Rüzgar, güneydoğudan esecek. Nem oranı %21 seviyelerinde kalacak. Bu durum, hava koşullarının kuru olduğunu gösteriyor.

Sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 29 ile 30 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 28 ile 29 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı yine hafif kalacak. Nem oranının düşük olması bekleniyor.

Bu durum, hava koşullarının sıcak ve kuru olacağını gösteriyor. Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gereklidir.

Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sağlığı korumak adına önem taşımaktadır. Malatya'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin gerekli önlemleri almaları önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, sağlık açısından kritik bir noktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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