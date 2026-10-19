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Malatya Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

19 Ekim Pazartesi Malatya'da hava durumu dikkat çekici şekilde güzel geçiyor. Bugün sabah serinliği hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselecek ancak akşam 17-18 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların artması ve yerel yağışların olması öngörülüyor. Hava koşullarına göre kıyafet seçiminde dikkatli olunmalı.

Malatya Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

19 Ekim Pazartesi 2026 Malatya'da hava durumu oldukça ilgi çekici. Bugün, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerine gelindiğinde, hava sıcaklığı 20 derece civarına yükselecek. Genel olarak açık bir gökyüzü hâkim olacak. Ancak, gün içinde yer yer bulutların ortaya çıktığı gözleniyor. Akşam saatlerine yaklaşırken, sıcaklığın 17-18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum, akşam yürüyüşleri için ideal bir hava sağlayacak.

Malatya'da bugün hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün var. Ancak, sabah saatlerinde soğuk olabilecek zamanlara dikkat etmek önemli. Dışarı çıkmadan önce bir ceket bulundurmak iyi olabilir. Özellikle çocuklu ailelerin dışarıda geçireceği saatlerde hava koşullarını gözlemlemek önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü sıcaklıkların biraz daha yükselmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 21-23 derece arasında seyredebilir. Çarşamba günü, yerel kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu nedenle Malatya halkının hazırlıklarını gözden geçirmesi faydalı olacaktır. Güneşli havalarda yüksek UV ışınlarına karşı cildinizi korumalısınız. Güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmak sağlığınızı artırır.

Değişen hava şartlarına göre kıyafet seçiminde esneklik sağlanmalı. Önümüzdeki günlerde sabah serin, akşam ise ılımlı sıcaklık hissedilecek. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olabilir. Olası yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önemlidir. Bu, sürpriz karşılaşmaların önüne geçecektir.

19 Ekim Pazartesi Malatya'da hava durumu genel olarak olumlu geçiyor. Dikkatli planlamalar ile önümüzdeki günlerin hava koşullarına hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Bugünkü hava durumu ve ilerleyen günlerdeki tahminler, Malatya'daki yaşam kalitesini artıracak detaylar içeriyor.

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hava durumu Malatya
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