Malatya Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Malatya'da hava durumu değişken olacak. Şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye düşebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Kat kat giyinmek de iyi bir seçenek.

Önümüzdekiler günlerde hava koşulları sakinleşecek. 20 Nisan Pazartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. 21 Nisan Salı günü, puslu güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 5 dereceye düşecek. 22 Nisan Çarşamba günü, hava daha da açılacak. Gündüz sıcaklıkları 18 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında kalacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. 19 Nisan'daki şiddetli yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durmalısınız. Dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemli. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun giyim tercihleri yapmalısınız. Sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bu, daha konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.