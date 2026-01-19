HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Ocak 2026 günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurla geçecek. Sıcaklıklar -5 ile -2 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -9 ile -7 derece civarında olacak. Kış koşulları nedeniyle Malatya'da yaşayanların ve ziyaretçilerin kalın giyinmeleri, su geçirmez kıyafetler tercih etmeleri, buzul tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Sağlık ve güvenlik açısından önlemler alınmalıdır.

Malatya Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Malatya'da 19 Ocak Pazartesi 2026 günü hava durumu oldukça soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar -5 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -9 ile -7 derece civarında olacak. Malatya'daki hava durumu soğuk ve yağmurlu koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak Salı günü kısmen güneşli hava bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise bulutlar artacak. 22 Ocak Perşembe günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 Ocak'ta 1 ile -7 derece arasında olacak. 21 Ocak'ta sıcaklık -1 ile -5 derece arasında seyredecek. 22 Ocak'ta sıcaklıklar -1 ile -3 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Malatya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Sokaklarda buzlanma riski yüksektir. Yürürken dikkatli adımlar atılmalıdır. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Ayrıca, evlerde ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Soba veya şofben gibi cihazların güvenli kullanımı sağlanmalıdır.

Malatya'daki hava durumu soğuk ve yağmurlu koşullar sunmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Hem sağlık hem de güvenlik açısından bu hususlar büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı
Pastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdıPastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.