Malatya Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Ocak Pazartesi 2026 günü hava durumu oldukça soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar -5 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -9 ile -7 derece civarında olacak. Malatya'daki hava durumu soğuk ve yağmurlu koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak Salı günü kısmen güneşli hava bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü ise bulutlar artacak. 22 Ocak Perşembe günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 Ocak'ta 1 ile -7 derece arasında olacak. 21 Ocak'ta sıcaklık -1 ile -5 derece arasında seyredecek. 22 Ocak'ta sıcaklıklar -1 ile -3 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Malatya'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Sokaklarda buzlanma riski yüksektir. Yürürken dikkatli adımlar atılmalıdır. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Ayrıca, evlerde ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Soba veya şofben gibi cihazların güvenli kullanımı sağlanmalıdır.

Malatya'daki hava durumu soğuk ve yağmurlu koşullar sunmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Hem sağlık hem de güvenlik açısından bu hususlar büyük önem taşımaktadır.