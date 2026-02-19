Malatya Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Malatya'da hava durumu soğuk. Hava bulutlu. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 4 derece seviyesine düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 16 kilometre civarında olacak. Nem oranı %79 civarında. Bu koşullarda Malatya'da hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 20 Şubat Cuma günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 9 derece civarına yükselecek. 21 Şubat Cumartesi günü parlak güneş eşliğinde sıcaklık 12 dereceye ulaşacak. 22 Şubat Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde ani hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava durumu raporlarını takip etmek faydalıdır. Uygun kıyafet seçimleri yapmalısınız. Planlarınızı hava durumuna göre düzenleyin. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarı azaltacak giysiler tercih edilmesi yararlı olacaktır.