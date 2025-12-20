HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye ulaşırken, gece sıfır dereceye düşecek. Bu durum, akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetlerin önemini artırıyor. 21 Aralık'ta hava bulutlu geçecek, 22 Aralık'ta ise güneşli olması bekleniyor. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünürken, sıcaklıklar gündüz 6-10 derece arasında değişecek.

Malatya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Malatya'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında seyreder. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Bu nedenle akşam saatlerinde dışarı çıkarken sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek faydalı olur. Nem oranı %65 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.8 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati ise 17:10 olarak öngörülüyor.

21 Aralık Pazar günü hava durumu bulutlu geçecek. 22 Aralık Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 6-10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0-1 derece civarında seyredecek. Bu günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Sıcak tutacak kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"
Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıBaba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.