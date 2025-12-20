Malatya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında seyreder. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Bu nedenle akşam saatlerinde dışarı çıkarken sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek faydalı olur. Nem oranı %65 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.8 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati ise 17:10 olarak öngörülüyor.

21 Aralık Pazar günü hava durumu bulutlu geçecek. 22 Aralık Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 6-10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0-1 derece civarında seyredecek. Bu günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Sıcak tutacak kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.