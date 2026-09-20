Malatya Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Eylül Pazar 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu merak ediliyor. Malatya’da sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Yaz mevsiminin etkisini kaybettiğinin bir göstergesidir. Güneşli saatlerin yanında bulutlu gökyüzü görülebilir. Genel olarak halk için açık hava etkinliklerine uygun bir gün.

Hava koşullarını göz önünde bulundurursak, açık hava etkinlikleri için ideal olduğu söylenebilir. Parklarda yürüyüş yapmak veya piknik alanlarında vakit geçirmek dinlendirici olur. Ancak, gün ortasında sıcaklıkların arttığı düşünüldüğünde su tüketimi önem kazanıyor. Hidrasyon, sıcak günlerde önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 18 - 23 derece arasında seyredecek. Bazı günlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Malatya halkı, açık alanlarda plan yaparken dikkatli olmalı. Hava durumu aniden değişebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Bu mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri sıcak havalarda hafif giysiler tercih edilmeli. Akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte ceket almak akıllıca olacaktır. Böylece hava değişikliklerine karşı daha dayanıklı olabilirsiniz.

Malatya’da bugünkü hava durumu, açık havada vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Ancak, önümüzdeki günlerde beklenmedik hava değişiklikleri olabilir. Gerekli önlemleri almakta fayda var. Çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Böylece Malatya'da geçirilen zaman daha keyifli olacaktır.