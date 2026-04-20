Malatya Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu bulutlu olacak. Yerel sağanaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 4 derece civarında olması öngörülüyor. Bu durum, Malatya'da serin ve yağışlı bir hava olacağı anlamına geliyor.

21 Nisan Salı günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 17 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında seyredecek. 22 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 5 derece civarında kalacak.

23 Nisan Perşembe günü de kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 6 derece olarak öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek oldukça önemli. Özellikle serin saatlerde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.