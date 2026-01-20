HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca -5 ile -1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -10 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar güneybatıdan esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar düşük kalacak. Buzlanma ve don olaylarına dikkat etmek, özellikle seyahat edenler için kritik. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi gerekiyor.

Malatya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Malatya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Malatya'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık -5 ile -1 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık -5 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar düşebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -6 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 dereceye çıkacak. Hissedilen sıcaklık -5 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar -5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar inebilir. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74, basınç ise 931 hPa bekleniyor.

Malatya'da soğuk ve bulutlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Üşüme riskini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı -4 ile 0 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık -5 ile -2 derece arasında seyredecek. Bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde buzlanma olabilir. Don olaylarına karşı dikkatli olmak önemlidir. Yolculuk yaparken kayma riskine karşı tedbirli olmalısınız. Araçlarınızın kış lastikleriyle donatıldığından emin olun.

Malatya'da 20 Ocak 2026 Salı ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler ile tedbirli olmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.