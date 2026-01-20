Malatya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık -5 ile -1 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık -5 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar düşebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -6 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 dereceye çıkacak. Hissedilen sıcaklık -5 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar -5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar inebilir. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74, basınç ise 931 hPa bekleniyor.

Malatya'da soğuk ve bulutlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Üşüme riskini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı -4 ile 0 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık -5 ile -2 derece arasında seyredecek. Bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde buzlanma olabilir. Don olaylarına karşı dikkatli olmak önemlidir. Yolculuk yaparken kayma riskine karşı tedbirli olmalısınız. Araçlarınızın kış lastikleriyle donatıldığından emin olun.

Malatya'da 20 Ocak 2026 Salı ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler ile tedbirli olmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.