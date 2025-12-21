Malatya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 4 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 2 derece, akşam 0 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %71 civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:41. Gün batımı saati ise 17:10 olarak hesaplandı.

22 Aralık Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu ve puslu olması öngörülüyor. 23 Aralık Salı günü kapalı ve puslu bir hava bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22 Aralık'ta 9 derece. 23 Aralık'ta sıcaklık 8 derece olacak. 24 Aralık'ta tekrar 9 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 22, 23 ve 24 Aralık'ta 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalıdır. Üşümemek için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Nem oranı yüksek olursa soğuk daha da hissedilir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler seçmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek ve planları buna göre yapmak gerekir.