HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece, akşam ise 4 derece civarında hissedilecek. 22 Aralık Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava, ardından 23 Aralık Salı'da kapalı ve puslu hava tahmin ediliyor. Soğuk hava nedeniyle kalın giysilerin tercih edilmesi, rüzgar geçirmeyen giysilerin giyilmesi önerilmektedir. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır.

Malatya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 4 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 2 derece, akşam 0 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %71 civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:41. Gün batımı saati ise 17:10 olarak hesaplandı.

22 Aralık Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu ve puslu olması öngörülüyor. 23 Aralık Salı günü kapalı ve puslu bir hava bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22 Aralık'ta 9 derece. 23 Aralık'ta sıcaklık 8 derece olacak. 24 Aralık'ta tekrar 9 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 22, 23 ve 24 Aralık'ta 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalıdır. Üşümemek için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Nem oranı yüksek olursa soğuk daha da hissedilir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler seçmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek ve planları buna göre yapmak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybettiPolisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti
Mezarlıktaki araçta iki genç ölü bulunduMezarlıktaki araçta iki genç ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.