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Malatya Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'daki hava durumu 21 Ekim 2026 itibarıyla güneşli ve hafif bulutlu bir gün sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında, rüzgar hafif esiyor. Akşamları hava serinleyebilir, bu nedenle dışarı çıkacakların hafif ceket giymeleri faydalı olur. Önümüzdeki günlerde ise, Cuma ve Cumartesi günleri 19-22 derece arası sıcaklık bekleniyor. Cumartesi yağış olacağı için dış mekan etkinliklerine yönelik önlemler almak önemlidir. Hava durumunu takip edin.

Malatya Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'daki hava durumu, 21 Ekim Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla ilginç bir tablo sunuyor. Bugünkü hava, güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Gün içinde ışıltılı güneş altında yürüyüş yapabilirsiniz. Rüzgar hafif esiyor. Bu durum havayı cazip kılıyor.

Sonbahar etkisiyle hava, akşam saatlerinde serinleyebilir. Gece sıcaklıkları 15 dereceye düşebilir. Akşam dışarıda olacaklar için hafif bir ceket faydalı olabilir. Havaların değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Bugünkü duruma göre ne tür önlemler alınabilir, düşünmek önemli. Dışarıda bulunacağınız saatlere göre giyinin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişim gösterecek. Cuma ve Cumartesi günleri 19-22 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Gün içinde hafif dalgalanmalar olabilir. Ancak genel olarak ılıman bir hava hakim olacak. Cumartesi günü yağışlı hava bekleniyor. Bu durum, dışarıda planladığınız etkinlikler için dikkat gerektiriyor.

Yağışlı günlerde dış mekan aktivitelerinizi erteleyebilirsiniz. Kapalı alanlarda zaman geçirmek de iyi bir seçenek olabilir. Şemsiye veya su geçirmez giysi ile hazırlıklı olmayı unutmayın. Hava durumundaki olumsuzluklara karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır. Ani rüzgarlara karşı da önlem almak önemlidir. İklim değişikliklerinin etkisiyle, bu tip önlemler günlerinizi sağlıklı geçirebilir.

Hava durumu nasıl diye sorarsanız, Malatya'da başarılı bir gün için uygun. Önümüzdeki günlerde ılıman havanın keyfini çıkarın. Bazı önlemler almayı ihmal etmeyin. Hava durumunu takip etmek, etkilerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak. Keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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