Malatya Hava Durumu! 21 Nisan Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 7 dereceye düşecektir. Rüzgarlar hafif esecek. Rüzgar yönü güney olacak. Nem oranı %47 civarında bekleniyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

22 Nisan Çarşamba günü hava hafif yağışlı. 23 Nisan Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde gündüz hava sıcaklıkları 16-18 derece aralığında. Gece sıcaklıkları ise 7-11 derece arasında seyredecek. Bu durum mevsim normallerine uygun bir hava durumu sunuyor.

Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de sağlık ve konfor için faydalı olacaktır.