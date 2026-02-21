HABER

Malatya Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 12 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 3 ile 4 derece arasında kalacak. Kuzeydoğu yönünde esen rüzgar, saatte 11 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Nem oranı ise %59 ile %74 arasında değişiklik gösterecek. Hava durumuna dair bu bilgiler, günlük planlarını şekillendirmek isteyenler için önem taşıyor.

Simay Özmen

Malatya'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 ile %74 arasında değişiklik gösterecek. Genel olarak hava durumu güneşli ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Bu günde çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. 24 Şubat Salı günü hava sıcaklığı yine 10 derece civarında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 12 derece civarında seyrederken, akşam sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %59 ile %74 arasında değişiklik gösterecek.

Bu bilgilerle Malatya'daki hava durumu hakkında genel bir değerlendirme yapılabilir. Hava sıcaklıkları gündüz ve akşam saatlerinde farklılık gösterecek. Rüzgar durumu ve nem oranı da hava koşullarını etkileyecek. Bu faktörlerin tamamı göz önünde bulundurulduğunda, hava genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

