Malatya Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22-25 Aralık tarihleri arasında soğuk ve bulutlu bir hava durumu etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 7-10 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 5-7 derece civarında kalması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve güney yönlerinden eseceği tahmin ediliyor. Yüksek nem oranları nedeniyle sis oluşumu görülebilir. Bu dönemde kalın giysiler tercih edilmeli, rüzgârlı günlerde ek koruyucu önlemler alınmalıdır.

Taner Şahin

Malatya'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72, gündüz %58, akşam %68 ve gece %80 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 922 hPa, gündüz 921 hPa, akşam 920 hPa ve gece 920 hPa olacak.

23 Aralık Salı günü hava durumu yine soğuk ve bulutlu devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %66, akşam %77 ve gece %79 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 922 hPa, gündüz 922 hPa, akşam 920 hPa ve gece 921 hPa olacak.

24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %66, akşam %77 ve gece %79 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 922 hPa, gündüz 922 hPa, akşam 922 hPa ve gece 923 hPa olacak.

25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 8 derece, akşam ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %85, gündüz %67, akşam %80 ve gece %82 seviyelerine çıkacak. Basınç sabah 923 hPa, gündüz 922 hPa, akşam 922 hPa ve gece 923 hPa olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşecektir. Rüzgârlı günlerde ek koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı sabah saatlerinde sis oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması önemlidir. Gün içinde sıcaklık 7-10 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Böylece Malatya'daki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

