Malatya Hava Durumu! 22 Mart Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, bölge sakinleri için önemli bir konu. Hava sıcaklıkları 6 ile 7 derece civarında bekleniyor. Hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanak yağışlar da görülmesi tahmin ediliyor. Salı günü hava sıcaklıkları 8 derece civarına yükselecek. Hafif yağmur bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 9 dereceye kadar çıkacak. Yer yer sağanak yağışlar görülecek.

Bu dönemde hava durumu, dışarı çıkarken dikkatli olmanızı gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymelisiniz. Yanınıza şemsiye almayı unutmamalısınız. Ayrıca, yağışlı havalarda yolların kaygan olabileceğini aklınızda bulundurun. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, bölge sakinlerinin günlük planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken bir faktör olacak.