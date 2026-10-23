Malatya Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ekim 2026, Malatya'da ilgi çekici hava koşulları var. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güne hafif bir serinlik ile başlayacağız. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar yükselecek. Bir süre hava bulutlu olabilir. Ancak öğleden sonra açık bir gökyüzü bekleniyor. Akşam saatlerine gelindiğinde biraz daha serin bir hava olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir ceket bulundurması faydalı.

Malatya hava durumu, iklim nedeniyle zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Gün içindeki bu sıcaklıklar, tipik akşam serinliğine geçiş yapınca dışarıda vakit geçirmek için ideal bir zaman yaratıyor. Açık havada etkinlikler için uygun bir gün olduğunu belirtmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu heyecan verici. Hafta sonu sıcaklıklar 18 derece civarında kalacak. Arada hafif yağışlar olabilir. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar 20 dereceye çıkabilir. Yine bulutlu bir hava ile karşılaşma ihtimali var. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkilemeyecek. İnsanlar diledikleri gibi zaman geçirebilir.

Bu hava şartlarının devam etmesi, Malatya’da yaşayanlar için önemli bazı önlemler gerektiriyor. Açık alanlarda vakit geçirenlerin ani hava değişimlerine hazırlıklı olması önemli. Aksi takdirde, gün içinde güneş ışığının etkisiyle artan sıcaklık, akşam serinliği hissi yaratabilir. Gün boyunca yanınızda su bulundurmak tavsiye edilir. Serin havalarda üst katmanlar eklemek de faydalı olacaktır.

Malatya'daki hava durumu gün geçtikçe değişiyor. Ancak bugünkü hava ve önümüzdeki beklentiler keyifli dış mekan aktiviteleri sunuyor. Açık havada vakit geçirerek bu güzel havaların tadını çıkarmak için harika bir dönemdesiniz.