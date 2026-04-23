Malatya Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe, Malatya'da hava genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı, gün boyunca %43 ile %61 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde, 24 Nisan Cuma günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18 derece, gece ise 6 derece civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden orta şiddette esecek. 25 Nisan Cumartesi günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece ise 8 derece civarında seyredecek.

26 Nisan Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 19 derece, gece ise 8 derece civarında olacak. Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalı. Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınması önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse korunaklı alanlarda vakit geçirilmelidir. Günlük hava durumu raporları takip edilmeli. Planlar hava koşullarına göre düzenlenmelidir.