HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 35-36 derece arasında seyrederken, gece 20-21 dereceye düşecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, sıcak hava koşullarını daha da belirgin hale getirecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Bu nedenle, özellikle güneşte vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve güneşten korunması önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük. Yaklaşık %10 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2-3 km/s civarında seyredecek. Bu yüzden Malatya'daki hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35-36 derece olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 33-34 derece civarında görülecek. Gece sıcaklıkları 19-21 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı hafif olacak. Dolayısıyla Malatya'da sıcak ve kuru hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler uygulamak güneş çarpması riskini azaltır. Aşırı sıcaklar yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Malatya'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edeceklerSayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.