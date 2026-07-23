Malatya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük. Yaklaşık %10 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2-3 km/s civarında seyredecek. Bu yüzden Malatya'daki hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35-36 derece olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 33-34 derece civarında görülecek. Gece sıcaklıkları 19-21 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı hafif olacak. Dolayısıyla Malatya'da sıcak ve kuru hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler uygulamak güneş çarpması riskini azaltır. Aşırı sıcaklar yaşlılar ve çocuklar üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Malatya'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.