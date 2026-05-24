Malatya Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece sıcaklık ise 10 dereceye düşecek. Bu durum, Malatya'da Mayıs ayı ortalamalarının altında kalıyor. Hava genellikle yağışlı geçecek. Yağış ihtimali %100 civarında olacak. Bu durumda, sabah ve akşam saatlerinde ceket giymek önemli. Serin havalarda rahatlık sağlayacaktır. Yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar kapalı alanları tercih etmelidir.

Malatya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 25 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu hava olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları 21-22 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10-14 derece arasında kalacak. Bu da hava koşullarının daha ılıman hale geleceğini gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde kapalı alanlar tercih edilmelidir. Bu ıslanmaktan kaçınmak açısından faydalı olacaktır. Serin havalarda ceket ya da mont giymek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat edilmelidir.