Malatya Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 6 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 dereceye kadar yükselebilir. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Zaman zaman rüzgarın orta kuvvette olması da muhtemel. Yağış beklenmiyor. Bu nedenle Malatya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 18 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığının ise 8 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava çok bulutlu olacak. Ayrıca hafif yağış ihtimali mevcut. 26 Nisan Pazar günü de sıcaklık 18 derece civarında kalabilir. Gece sıcaklığı yine 8 dereceye düşecektir. Bölgenin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 19 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 8 dereceye kadar düşebilir.

Bu dönemde hava koşullarına göre planlama yapmak önemlidir. 26 Nisan Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına göre planlama yapmalı, gerekli önlemleri almalısınız.