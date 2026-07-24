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Malatya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 35 dereceye ulaşacağı, gece ise 21 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz mevsimini yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam ederken, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dışarıda bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüzde hava sıcaklığı 35 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Malatya'nın yaz koşullarına uygundur. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bugün Malatya'da da güneşli ve sıcak bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklığın 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklığın 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise bu sıcaklık 32 derece civarında kalacak. Hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde vakit geçirecekler için önlemler almak önemlidir. Bol su tüketimi yapmak gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak yararlı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için dikkatli olunmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar hassas gruplar arasında yer alıyor.

Malatya'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlıklı bir gün geçirmeniz dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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