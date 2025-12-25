HABER

Malatya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 8 derece dolaylarında seyredecek. Gece sıcaklığının 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava nem oranı %93 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 3.7 kilometre tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle kalın giyinmek ve dikkatli olmak önemli.

Malatya Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 0 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %93 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 3.7 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:43 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 17:11'dir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'daki hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 26 Aralık Cuma bulutlu ve güneşli olacak. 27 Aralık Cumartesi günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü hava puslu ve güneşli görünüyor. Sıcaklık gündüz 7-8 derece, gece ise 0-1 derece civarında kalacak. Rüzgar hızları saatte 9-14 kilometre arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önem taşıyor. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmesi önerilir. Sıcak içecekler tüketmek, soğuk algınlığı riskini azaltır. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekir. Sürüş sırasında yavaş ve dikkatli olmak güvenliği artırır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

