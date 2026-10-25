Malatya Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 25 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu dikkat çekicidir. Bugün, Malatya halkı 20 derece civarındaki sıcaklıklarla karşılaşacak. Güneşli ve açık bir hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Gün ortasında sıcaklık birkaç derece artıp 22 dereceye ulaşabilir. Bu durum, sabah saatlerindeki serinliğin ardından keyfi artıracaktır. Cilt koruma ürünlerinin kullanılması önerilmektedir. Güneş ışınlarının etkisi artmaktadır.

Bugünkü hava ideal seviyededir. Genel olarak ferah bir atmosfer hâkimdir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarıda vakit geçirecekler, hafif bir elbise ve bir ceket veya hırka bulundurmalıdır. Bu akıllıca bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından bir değerlendirme yapılabilir. Malatya'da birkaç gün içinde sıcaklıklar dalgalanacaktır. Pazartesi günü benzer sıcaklıklar devam edecektir. Salı ve Çarşamba günlerinde biraz daha serin bir hava etkili olacaktır. Sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişebilir. Gün boyunca yer yer hafif yağışlı bir hava beklenmektedir. Bu durum, dışarıda gezenler için hazırlıklı olmayı gerektirir. Çantalarda bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Aniden gelişen yağışlardan korur.

Malatya hava durumu her an değişebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava raporlarını takip etmek önemlidir. Plan yaparken bu durum faydalı olacaktır. Malatya'nın iklim koşulları beklenmedik sürprizler yaratabilir. Açık hava etkinliklerine katılmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Böylece gün daha keyifli geçer. Soğuk havalarda kalın kıyafetler giymek gerektiğini unutmamalısınız. Aniden gelişen hava koşullarına karşı esnek olmak da önemlidir. Bu sayede 2026 yılının sonbaharına uyum daha kolay sağlanabilir.