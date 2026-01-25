HABER

Malatya Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya’da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece, akşam ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, akşam saatlerinde -2 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Gelecek günlerde sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi gibi önlemler öneriliyor.

Malatya'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 2 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, akşam -2 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında hesaplanmıştır. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati ise 17:42 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu soğuk ve bulutlu devam edecek. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 1 derece civarında olacak. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklık 4 derece civarında olması tahmin ediliyor. 28 Ocak Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Bu günde sıcaklık 4 derece civarında olacak.

Soğuk ve bulutlu koşullarda sabah ve akşam sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha da düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaları önleyebilir. Ayrıca yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerekirse evde kalmaları da iyi bir tercih olacaktır.

