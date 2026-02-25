HABER

Malatya Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 8-9 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 3-4 dereceye düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle sürücüler ve yayalar için dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunmalı. Planlarınızı bu değişken hava koşullarına göre yapmalısınız.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu önem taşıyor. Yerel halk ve ziyaretçiler için hava genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 8 - 9 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında olacak.

Hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve buzlanma görülebilir. Sürücülerin ve yayaların önlemler alması önemlidir. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi mevcut. Dağcılık ve doğa yürüyüşü planlayanlar dikkatli olmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Malatya’da hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 - 5 derece civarında olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları da 4 - 5 derece arasında seyredecek. Hava bulutlanacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmeli. Olası yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemli. Buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde kaygan zemine karşı tedbir alınmalıdır.

Malatya’da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
