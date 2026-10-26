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Malatya Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Ekim 2026 gününde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Parçalı bulutlu gökyüzü ve yer yer hafif yağışlar, hava durumu açısından sürprizlere yol açıyor. Dışarıda yürüyüş veya piknik yapmak isteyenlerin uygun ayakkabılar tercih etmesi önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşecek ve yağışlar artacak. Planlarınızı esnek tutarak Malatya'nın dinamik ikliminde keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Malatya Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

26 Ekim 2026 Pazartesi günü Malatya'da hava durumu, halk için sürprizler barındırıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Genellikle parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim. Öğle saatlerinde bulutluluk arttı. Yer yer hafif yağışlar meydana geldi. Bu durum, Malatya'nın ani hava değişimlerini göstermekte.

Malatya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ilginç bir gün söz konusu. Yumuşak ılık havalarda yürüyüş ya da piknik yapmak keyifli bir deneyim olabilir. Ancak, dışarı çıkmadan önce zemin koşullarına dikkat etmek önemli. Uygun ayakkabılar giymeniz gerekiyor. Ani ıslaklık, düşme gibi kazalara yol açabilir. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı senaryolar sunuyor. Özellikle Çarşamba günü sıcaklıklar 18 derece civarına gerileyecek. Hafif yağışlar kış mevsiminin habercisi gibi duruyor. Şemsiyelerinizi yanınıza almanızda yarar var. Sonbahar aylarında bu tür yağışlar sıkça görülüyor. Uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız, kat kat giyinmek de akıllıca olacaktır. İnce bir ceket, sabah serinliğinden korur. Öğle saatlerinde havanın ısınmasıyla rahatça çıkarılabilir.

Malatya'daki hava durumu, gün içinde büyük sıcaklık farkları yaratabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi, uygun kıyafet seçimini gerektiriyor. Bu sayede, havanın serinlemesine hazırlıklı olabilirsiniz. Hangi koşulda olursa olsun, keyifli zaman geçirmek mümkün. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Böylece anlık değişimlere ayak uydurabilirsiniz.

Malatya'daki hava durumu değişkenlik gösteriyor. Ancak, bu durumu avantaja çevirmek mümkündür. Dışarıda yapacağınız etkinliklerde hava koşullarını göz önünde bulundurun. Bu sayede keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hava durumunu takip etmeye devam edin. Malatya'nın dinamik iklimi çeşitli sürprizler sunabilir.

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hava durumu Malatya
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