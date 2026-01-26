Malatya Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık -1,6°C civarında kalacak. Hafif bir sis bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 2°C'ye yükselecek. Alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 0°C'nin altına düşecek. Sıcaklık -2°C ile -4,7°C arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 3,8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişiklik gösterecek. 27 Ocak Salı günü sıcaklıklar 2°C ile 4°C arasında olacak. Alçak bulutlu bir hava bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 4°C ile -2°C arasında değişecek.

Soğuk ve değişken hava koşullarında önlem almak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranı yüksek olacağından hava kapalı ve rutubetli hissedilebilir. Bu durum bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Nemden korunmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacak. Ani rüzgar değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gerekir.