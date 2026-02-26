HABER

Malatya Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü soğuk hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 1-2 derece, gece ise -7 ile -8 derece arasında seyredecek. Karla karışık yağmur beklentisi, yollarda buzlanma ve don olaylarına neden olabilir. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve açık alanlarda çalışanların uygun giyinmesi büyük önem taşıyor. Evlerde ısınma sistemlerinin kontrol edilmesi de şarttır.

Seray Yalçın

Malatya'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise -7 ile -8 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif olarak esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Bu soğuk hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Sabah ve gece saatlerinde yollarda dikkatli olunmalı. Araçların kaymasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Şubat Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü ise hafif kar sağanağı görülecek. Sıcaklık gündüz 1 - 2 derece, gece -7 ile -8 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yüksek kesimlerde çığ tehlikesi olabilir. Dağcılık ve doğa yürüyüşleri planlayanların dikkatli olması gerekmektedir. Karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma yaşanabilir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi gerekiyor. Araçların kış lastikleriyle donatılmış olması önemlidir. Bu şekilde olası kazaların önlenmesi sağlanabilir.

Malatya'da bu soğuk günlerde dikkat edilmesi gereken hususlar var. Evlerde ısınma sistemlerinin çalıştığından emin olunmalıdır. Açık alanlarda çalışanlar uygun giyim ve ekipman kullanmalıdır. Su birikintilerinin donması sonucu buzlanmalara karşı önlem alınmalıdır. Özellikle çocukların ve yaşlıların kayma riskine karşı korunması önemlidir. Bu önlemler, Malatya'daki hava koşullarından olumsuz etkilenmemenizi sağlayacaktır.

