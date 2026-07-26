Malatya Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30 - 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 17 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Yağışsız bir gün geçireceğiz.

Bugün Malatya'da sıcak ve güneşli bir gün olacak. Dışarı çıkarken hafif, nefes alabilir kıyafetler giymek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü takmalısınız. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklığın artmaya devam edeceğini gösteriyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 32 - 35 derece olacak. 28 Temmuz Salı günü ise hava 35 - 36 derece civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olacaklar için risk oluşturuyor.

Bu dönemde güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçer. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerek. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Malatya'da 26 Temmuz 2026 Pazar hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.