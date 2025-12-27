Malatya Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 5 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, gece ise -4 derece civarında olacak. Nem oranı %94 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.9 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı saati 17:12'dir.

28 Aralık Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak devam edecek. Gündüz hava sıcaklıkları 2 derece civarında. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 2 derece, gece -6 derece olacak. 30 Aralık Salı günü gündüz hava sıcaklıkları 1 derece, gece -4 derece olarak öngörülüyor. Bu tarihlerde genel hava sıcaklıkları gündüz 2-3 derece, gece ise -2 ile -6 derece arasında değişecek.

Yola çıkacak olanlar için dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkate alınması gereken şartlar vardır. Araçların kış lastikleriyle donatılmış olması gerekmektedir. Sürüş hızını hava koşullarına uygun şekilde ayarlamak önemlidir. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı kalın giyinmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerinden kaçınmak da önerilir. Evde kalanların ise ısınma sistemlerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almak önemlidir.