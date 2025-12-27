HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Aralık 2025'te hava durumu soğuk ve karla karışık yağmur şeklinde seyredecek. Gündüz sıcaklık 5 derece olurken, gece sıfırın altına düşecek. 28 Aralık'ta bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklık gündüz 2 derece olacak. Özellikle yolculuk edeceklerin ve evde kalanların dikkatli olması, sürüş hızını ayarlamaları önemle vurgulanıyor. Soğuk havalarda ısınma sistemlerinin kontrol edilmesi de faydalı olacak.

Malatya Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 5 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, gece ise -4 derece civarında olacak. Nem oranı %94 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.9 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı saati 17:12'dir.

28 Aralık Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak devam edecek. Gündüz hava sıcaklıkları 2 derece civarında. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 2 derece, gece -6 derece olacak. 30 Aralık Salı günü gündüz hava sıcaklıkları 1 derece, gece -4 derece olarak öngörülüyor. Bu tarihlerde genel hava sıcaklıkları gündüz 2-3 derece, gece ise -2 ile -6 derece arasında değişecek.

Yola çıkacak olanlar için dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkate alınması gereken şartlar vardır. Araçların kış lastikleriyle donatılmış olması gerekmektedir. Sürüş hızını hava koşullarına uygun şekilde ayarlamak önemlidir. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı kalın giyinmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerinden kaçınmak da önerilir. Evde kalanların ise ısınma sistemlerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak! İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? “Uzak bir ihtimal değil”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.