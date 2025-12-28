HABER

Malatya Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 28 Aralık 2025 Pazar günü havanın güneşli olması bekleniyor. Ancak soğuk bir atmosferin hakim olduğu bu günde sıcaklık gündüz 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 ile -6 dereceye kadar düşebilir. 29 Aralık'ta kar yağışları beklenirken, sıcaklık gündüz -2 dereceye, gece -9 dereceye kadar inebilir. Dışarıda dikkatli olmak ve kalın giysiler giymek önemlidir.

Taner Şahin

Malatya'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu güneşlidir. Soğuk bir atmosfer mevcuttur. Gündüz hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında değişmektedir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşer. Sıcaklık aralığı -2 ile -6 derece civarındadır. Rüzgar batı yönünden hafif esmesi beklenmektedir. Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyilmesi faydalı olacaktır. Sıcak tutan aksesuarlar da kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişim gösterecek. 29 Aralık Pazartesi günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -2 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise -9 dereceye kadar düşecektir. 30 Aralık Salı günü hava daha güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise -5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu dönemde karla karışık yağışlar görülecek. Yollarda buzlanma ve kaygan zemin oluşabilir. Bu yüzden dikkatli olunması önemlidir. Sürücülerin ve yayaların yavaş hareket etmesi gerekmektedir. Dikkatli davranmak, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

