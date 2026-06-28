Malatya Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında seyredecek. Bu durum, Malatya'da bugünkü hava hakkında en iyi bilgi sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü, sıcaklıklar 16 ile 30 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklıkların 16 ile 32 derece arasında olması bekleniyor. Bu durum, Malatya'daki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenler için güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede durmak önerilir. Koruyucu giysiler tercih edilmesi de sağlığı korur. Böylece Malatya'da hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.